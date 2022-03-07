Круговой: «Пусть у «Уфы» сейчас дела идут не очень, но на желание их обыграть это никак не влияет»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«В «Уфе» осталось много моих знакомых, очень хочется встретиться с ними на поле, — приводит слова Кругового официальный сайт петербургского клуба. — Так получилось, что, когда я был в «Уфе», не провел ни одного матча против «Зенита», а когда вернулся в Петербург, то провел только одну встречу против уфимфев. Поэтому жду воскресную игру. Пусть у «Уфы» сейчас дела идут не очень, но на желание их обыграть это никак не влияет».

Также защитник ответил на вопрос о том, кто кроме «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку в РПЛ.

«Игра на дистанции покажет, кто может претендовать на чемпионство. Мы идем от матча к матчу, задача — набирать три очка в каждой встрече. А уже ближе к концовке чемпионата посмотрим в турнирную таблицу», — сказал он.

Встреча «Зенита» с «Уфой» состоится сегодня, 7 февраля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Уфа» с 16 баллами располагается на 19-й, предпоследней позиции.