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Сегодня, 12:45

Круговой: «Пусть у «Уфы» сейчас дела идут не очень, но на желание их обыграть это никак не влияет»

Данил Круговой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Уфой»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«В «Уфе» осталось много моих знакомых, очень хочется встретиться с ними на поле, — приводит слова Кругового официальный сайт петербургского клуба. — Так получилось, что, когда я был в «Уфе», не провел ни одного матча против «Зенита», а когда вернулся в Петербург, то провел только одну встречу против уфимфев. Поэтому жду воскресную игру. Пусть у «Уфы» сейчас дела идут не очень, но на желание их обыграть это никак не влияет».

Также защитник ответил на вопрос о том, кто кроме «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку в РПЛ.

«Игра на дистанции покажет, кто может претендовать на чемпионство. Мы идем от матча к матчу, задача — набирать три очка в каждой встрече. А уже ближе к концовке чемпионата посмотрим в турнирную таблицу», — сказал он.

Встреча «Зенита» с «Уфой» состоится сегодня, 7 февраля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Уфа» с 16 баллами располагается на 19-й, предпоследней позиции.

Источник: https://pro.fc-zenit.ru/Ufa/5/
Данил Круговой
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ФК Уфа
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

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