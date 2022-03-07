В «Химках» рассказали, когда подадут жалобу в КДК РФС после матча с «Локомотивом»

В «Химках» сообщили, что до конца дня подадут жалобу в КДК РФС после матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал корреспонденту «СЭ», когда клуб подаст жалобу в КДК РФС из-за возможного поражения «Локомотива» по итогам матча 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«До конца дня, думаю, подадим жалобу в КДК РФС», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил: железнодорожники могут получить поражение из-за участия форварда Яна Кухты в игре с «Химками». Футболист заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее.

7 марта «Локомотив» в Москве одержал победу над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.