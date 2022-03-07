«Краснодар» и «Урал» назвали стартовые составы на матч чемпионата России по футболу

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 7 марта.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Сорокин, Мартынович, Чернов — Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов — Ильин, Манелов.

Запасные: Городов, Агкацев, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

Стартовый состав «Урала»: Помазун — Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев — Магомадов, Мишкич, Августиняк, Гаджмимурадов — Юшин, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Шмыков, Мосин, Шатов, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Агеев.

Встреча «Краснодар» — «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» с 29 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 13-й с 19 баллами.