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Сегодня, 07:30

Нуралы Алип: «Вагнер Лав называет меня Кашадаго — «Большая голова»

Защитник «Зенита» Алип рассказал о знакомстве с Вагнером Лав
Гоша Чернов
Корреспондент
Вагнер Лав и Нуралы Алип.
Фото Instagram

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лав.

 — На сборе в Португалии ты уже забил два мяча — в ворота «Мидтьюлланна» и «Брондбю». Но как будто даже не радовался.

— Я не хотел показывать никакой радости, ведь я нахожусь на просмотре. Как забил гол «Мидтьюлланну» — стал глазами искать Вагнера, а он на той стороне за воротами разминался. Я хотел ему показать наш жест — изобразить руками над головой большое сердце, типа «Вагнер Love». Это наш с ним жест.

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— После той игры Вагнер тебе еще футболку подарил. Вы настолько тесно общались?

— Он перешел в «Кайрат» летом 2020 года. На его первой тренировке я подошел первый, поздоровался и сказал: «Май нэйм из Кашадаго».

— А что это значит?

— «Кашадаго» — это с португальского «Большая голова». Меня так прозвал Исаэл, другой бразилец, игравший в «Кайрате». Вагнеру очень понравилось это прозвище. Он посмеялся и с тех пор все время называет меня так.

Вагнер Лав
ФК Зенит
Нуралы Алип
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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