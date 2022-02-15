Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лав.

— На сборе в Португалии ты уже забил два мяча — в ворота «Мидтьюлланна» и «Брондбю». Но как будто даже не радовался.

— Я не хотел показывать никакой радости, ведь я нахожусь на просмотре. Как забил гол «Мидтьюлланну» — стал глазами искать Вагнера, а он на той стороне за воротами разминался. Я хотел ему показать наш жест — изобразить руками над головой большое сердце, типа «Вагнер Love». Это наш с ним жест.

— После той игры Вагнер тебе еще футболку подарил. Вы настолько тесно общались?

— Он перешел в «Кайрат» летом 2020 года. На его первой тренировке я подошел первый, поздоровался и сказал: «Май нэйм из Кашадаго».

— А что это значит?

— «Кашадаго» — это с португальского «Большая голова». Меня так прозвал Исаэл, другой бразилец, игравший в «Кайрате». Вагнеру очень понравилось это прозвище. Он посмеялся и с тех пор все время называет меня так.