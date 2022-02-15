Нуралы Алип: «Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 умерла мама»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал о том, кто помог ему пережить раннюю потерю родителей.

— Ты из Актау, с берега Каспия. Почему ты выбрал именно футбол? — вопрос Алипу.

— Когда отец был жив, он отдал меня на вольную борьбу. Мне было восемь лет, я дома лежал, ничего не делал, а папа хотел меня куда-то отдать. А возле дома у нас было футбольное поле — точнее, бетонка. И я часто там с пацанами пинал мяч. Папа видел, что футбол меня привлекает больше, и решил записать в секцию. В 10 лет папы не стало. Когда мне было 12, мама умерла от сердечного приступа. Я продолжал заниматься футболом в Актау. А через три года, в 2015-м, меня и еще двух ребят отправили в академию «Кайрата» на просмотр. Дали нам неделю, двое поступили, а один не попал.

— У тебя непростая судьба. Кто заменял тебе родителей? Кто поддерживал?

— Я жил с братом и снохой. У меня еще две старшие сестры, но они давно замужем. Брат и сноха мне очень помогали. Сноха каждый день со мной вместо репетитора занималась, помогала учить все предметы в школе ради хороших оценок. Но их не было — я часто прогуливал школу ради футбола. Конечно, и мой первый тренер Ержан Джамбиров всегда помогал. У меня не было денег на бутсы, и он подарил мне пару в 12-13 лет. Вообще футбол очень помог мне пережить все трудности, закалил характер.