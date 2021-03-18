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«Чего ты смеешься?» Защитник «Урала» поругался с журналистом в перерыве матча со «Спартаком»

20:10
Игорь Калинин. Фото Матч ТВ
Игорь Калинин. Фото Матч ТВ
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Защитник «Урала» Игорь Калинин ответил на вопросы журналиста Александра Неценко в перерыве матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

«0:3 просто. Не знаю... Нечего сказать по этому поводу. Сами ошибки допускаем в простых ситуациях, не открываемся друг под друга. «Спартак» прессингует. Не знаю», — сказал Калинин в эфире канала «Матч Премьер».

На слова комментатора Александра Неценко, что Промес выкручивал уральцам позвонки, защитник отреагировал так: «Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Выражайтесь правильно, ничего не выкручивал».

После этого Калинин покинул зону интервью.

В первом тайме в составе красно-белых голы забили Джордан Ларссон, Квинси Промес и Александр Соболев.

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