Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский на 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» увеличил преимущество хозяев.

Смольников прорвался по правому флангу и выполнил прострел на 11 метров, куда набежал Газинский и в касание пробил под дальнюю штангу (2:0).

Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.