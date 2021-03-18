«Краснодар» — «Динамо»: Газинский в меньшинстве увеличил преимущество хозяев
20:17
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский на 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» увеличил преимущество хозяев.
Смольников прорвался по правому флангу и выполнил прострел на 11 метров, куда набежал Газинский и в касание пробил под дальнюю штангу (2:0).
Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.
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