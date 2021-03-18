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«Спартак» — «Урал»: правильно ли назначен пенальти в пользу красно-белых?

20:04
Джордан Ларссон, Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон, Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 45+1-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» правильно поступил арбитр Владимир Москалев, наказав гостей 11-метровым ударом. Судья правильно квалифицировал действия капитана «Урала» Дениса Кулакова, который наступил Айртону на одну ногу, а затем ударил по другой.

На 10-й минуте рефери ошибся, не вынеся предупреждение за отмашку рукой спартаковцу Александру Соболеву.

Для 24-летнего Соболева этот забитый мяч стал 10-м в текущем сезоне за московский клуб.

(Александр Бобров)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Урал»

Спартак — Урал

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