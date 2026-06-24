Защитник Табидзе покинул махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» объявило о прекращении сотрудничества с защитником Джемалом Табидзе.

Клубу не удалось договориться с 30-летним футболистом о продлении соглашения. Действие контракта Табидзе оканчивается 30 июня 2026 года.

«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт, — объяснил генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов. — Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем».

Табидзе присоединился к «Динамо» 30 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 35 матчах команды и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость грузинского защитника в 1 миллион евро.