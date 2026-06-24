Глушенков — о противостоянии с «Краснодаром»: «Чемпионат стал интереснее»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» поделился мнением о противостоянии с «Краснодаром».

— Тебе нравится, что у вас сейчас есть сильный конкурент? Раньше ведь наверняка раздражало, когда кто-то побеждал досрочно.

— Если говорить вообще про сильных конкурентов, то я рад, что они есть. Да, если сейчас посмотреть на отставание третьего места от первого и второго — оно составляет больше десяти очков. И если бы не было «Краснодара», такой отрыв был бы между золотом и серебром. Поэтому чемпионат стал интереснее. Но раньше досрочные чемпионства «Зенита» меня не бесили — я вообще тогда в «Крыльях» еще играл. А когда перешел в «Локо», «Зенит» победил только в последнем туре.

«Зенит» в сезоне-2025/26 в рекордный 11-й раз стал чемпионом России.