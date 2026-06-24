Глушенков — об опозданиях Вендела: «Лично мне на это наплевать»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» поделился мнением о поведении одноклубника Вендела.

— Андрей Аршавин в свою символическую сборную сезона включил тебя и Нино. Кого бы ты добавил из «Зенита»?

— Вендела и Дивеева.

— Вы внутри команды правда думаете, что игроку уровня Вендела позволительно все? Речь про его опоздания.

— Кому-то это, может, и не нравится, но лично мне на это наплевать. Это его личное дело и причины. Приехал позже, заплатил за свое отсутствие, и все. А на тренировках и играх он полностью выкладывается.

— Константин Зырянов говорил, что Вендел за возвращенную ему половину штрафа в честь чемпионства должен проставить вам ужин. Выполнил это условие?

— Пока нет — все же разъехались. Будет должен. Как-нибудь потом...

«Зенит» в сезоне-2025/26 в рекордный 11-й раз стал чемпионом России.