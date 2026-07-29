Ву — о работе с Карседо: «Было очень много тактики, и мне это сильно помогло»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о работе с главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо на сборах в ОАЭ.

«Было очень много тактики, и мне это сильно помогло. Физически я и до этого был в порядке, но мне не хватало некоторых качеств с точки зрения понимания игры. В этом компоненте я начал прогрессировать. Вся команда хорошо понимает, чего хочет от нас тренер. Есть множество деталей, которые мы дисциплинированно отрабатываем изо дня в день. Очень хочется, чтобы по итогам сезона мы выиграли титул», — приводят «Вести» слова Ву из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» победил «Родину» со счетом 3:0.

Во следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Ахматом». Встреча пройдет 2 августа и начнется в 20.30 по московскому времени.