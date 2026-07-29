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Ву — о работе с Карседо: «Было очень много тактики, и мне это сильно помогло»

Сергей Ярошенко

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о работе с главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо на сборах в ОАЭ.

«Было очень много тактики, и мне это сильно помогло. Физически я и до этого был в порядке, но мне не хватало некоторых качеств с точки зрения понимания игры. В этом компоненте я начал прогрессировать. Вся команда хорошо понимает, чего хочет от нас тренер. Есть множество деталей, которые мы дисциплинированно отрабатываем изо дня в день. Очень хочется, чтобы по итогам сезона мы выиграли титул», — приводят «Вести» слова Ву из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» победил «Родину» со счетом 3:0.

Во следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Ахматом». Встреча пройдет 2 августа и начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: Вести
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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Илья Рожков
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Рубин

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