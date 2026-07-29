Мовсисян перешел в «Краснодар» из-за Галицкого: «Он армянин!»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал о переходе в «Краснодар».

— А затем был «Краснодар». Помните детали звонка от Сергея Галицкого?

— Он не звонил мне напрямую — общались с агентом. Но я знал историю проекта, и это была главная причина трансфера. Сергей Николаевич строил клуб с нуля, и я хотел стать частью этой истории. Счастлив, что тогда все сложилось именно так. Когда мы встретились в Турции на подписании контракта, я понял, что он очень хороший и уважаемый человек. Это было видно даже по тому, как он говорил.

Плюс он армянин! Это сыграло большую роль в моем переходе.

— Галицкий следил за командой даже на тренировках.

— Да, он часто приходил на занятия, а после выходил на поле и бил по воротам. В своих дорогих ботинках!

— Забивал?

— Ну детали я уже не помню. Но наши вратари наверняка боялись, так что, скорее всего, забивал. Ха-ха! На самом деле это правда человек с огромной душой. Как и все в клубе. Владимир Хашиг, Арам Фундукян, академия — это просто невероятно. Можно сказать, мои два года в Краснодаре прошли на новом уровне. И знаете, когда «Краснодар» стал чемпионом, я был одним из самых счастливых людей на планете.

Кстати, на их стадионе я еще не был. Так что им тоже нужно организовать матч легенд.