Мовсисян перешел в «Краснодар» из-за Галицкого: «Он армянин!»
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал о переходе в «Краснодар».
— А затем был «Краснодар». Помните детали звонка от Сергея Галицкого?
— Он не звонил мне напрямую — общались с агентом. Но я знал историю проекта, и это была главная причина трансфера. Сергей Николаевич строил клуб с нуля, и я хотел стать частью этой истории. Счастлив, что тогда все сложилось именно так. Когда мы встретились в Турции на подписании контракта, я понял, что он очень хороший и уважаемый человек. Это было видно даже по тому, как он говорил.
Плюс он армянин! Это сыграло большую роль в моем переходе.
— Галицкий следил за командой даже на тренировках.
— Да, он часто приходил на занятия, а после выходил на поле и бил по воротам. В своих дорогих ботинках!
— Забивал?
— Ну детали я уже не помню. Но наши вратари наверняка боялись, так что, скорее всего, забивал. Ха-ха! На самом деле это правда человек с огромной душой. Как и все в клубе. Владимир Хашиг, Арам Фундукян, академия — это просто невероятно. Можно сказать, мои два года в Краснодаре прошли на новом уровне. И знаете, когда «Краснодар» стал чемпионом, я был одним из самых счастливых людей на планете.
Кстати, на их стадионе я еще не был. Так что им тоже нужно организовать матч легенд.
Мовсисян завершил карьеру в 2021 году. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Краснодар», а позже перешел в «Спартак», который покинул в 2017 году.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
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10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1