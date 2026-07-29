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Мовсисян перешел в «Краснодар» из-за Галицкого: «Он армянин!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Юра Мовсисян.
Фото Виталий Тимкив

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» рассказал о переходе в «Краснодар».

— А затем был «Краснодар». Помните детали звонка от Сергея Галицкого?

— Он не звонил мне напрямую — общались с агентом. Но я знал историю проекта, и это была главная причина трансфера. Сергей Николаевич строил клуб с нуля, и я хотел стать частью этой истории. Счастлив, что тогда все сложилось именно так. Когда мы встретились в Турции на подписании контракта, я понял, что он очень хороший и уважаемый человек. Это было видно даже по тому, как он говорил.

Плюс он армянин! Это сыграло большую роль в моем переходе.

— Галицкий следил за командой даже на тренировках.

— Да, он часто приходил на занятия, а после выходил на поле и бил по воротам. В своих дорогих ботинках!

— Забивал?

— Ну детали я уже не помню. Но наши вратари наверняка боялись, так что, скорее всего, забивал. Ха-ха! На самом деле это правда человек с огромной душой. Как и все в клубе. Владимир Хашиг, Арам Фундукян, академия — это просто невероятно. Можно сказать, мои два года в Краснодаре прошли на новом уровне. И знаете, когда «Краснодар» стал чемпионом, я был одним из самых счастливых людей на планете.

Кстати, на их стадионе я еще не был. Так что им тоже нужно организовать матч легенд.

Юра Мовсисян не&nbsp;согласен со&nbsp;словами Андрея Аршавина о&nbsp;нынешнем уровне &laquo;Спартака&raquo;.«Аршавин, о чем ты? По сравнению с «Зенитом» «Спартак» — в космосе!» Интервью Юры Мовсисяна

Мовсисян завершил карьеру в 2021 году. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Краснодар», а позже перешел в «Спартак», который покинул в 2017 году.

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Юра Мовсисян
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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 7
П
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Зенит

 6
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Зенит

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Спартак

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И К Ж
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Ахмат

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