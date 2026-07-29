Мовсисян — об уходе Сперцяна: «Теперь «Краснодару» нужна еще одна армянская десятка!»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «СЭ» высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

— Иногда эта возможность приводит к рекордным продажам. За Сперцяна заплатили 25 миллионов долларов.

— И при этом все довольны: клуб, игрок, семья. Он заслужил это.

— Вы как-то говорили, что для успеха «Краснодару» нужен армянский игрок под десятым номером.

— Да-да, я, видимо, что-то знал. Теперь «Краснодару» нужна еще одна армянская десятка! Надо посмотреть в академии, там точно найдется кто-то!

На самом деле в Европе нет аналогов такой работы академии «Краснодара». Все случилось за такой короткий период! Причем Сергей Николаевич не вкладывал в нее миллиарды долларов, как топ-клубы.

26-летний армянин перешел в «Аль-Ахли» из «Краснодара» 7 июля. Всего за «Краснодар» Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.