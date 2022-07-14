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Литвинов: «Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе»

Литвинов заявил, что целью номер один для «Спартака» является первое место в чемпионате
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»?

— Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

— Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?

— Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.

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Руслан Литвинов
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