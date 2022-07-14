«Торпедо» подписало Артура Симоняна на один сезон
«Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Симоняном. Соглашение рассчитано на один сезон.
27-летний армянин будет выступать под 23-м номером.
В прошлом сезоне Симонян провел за «Волгарь» 28 матчей в Первой лиге, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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4
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|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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6
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|0
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11
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12
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13
|Химки
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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