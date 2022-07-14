«Торпедо» подписало Артура Симоняна на один сезон

«Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Симоняном. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний армянин будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Симонян провел за «Волгарь» 28 матчей в Первой лиге, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.