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Сегодня, 19:43

«Торпедо» подписало Артура Симоняна на один сезон

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Симоняном. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний армянин будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Симонян провел за «Волгарь» 28 матчей в Первой лиге, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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