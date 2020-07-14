Защитник «Спартака» Маслов: «Судьи? Мы должны быть выше этого»

Защитник «Спартака» Павел Маслов сказал, что не хочет обсуждать судейство после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:0). Футболист забил в свои ворота в этой игре.

«Не хочу никого обвинять, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». — Но иногда бывает, что соперник падает еще до контакта, начинает кричать, а судья подходит и дает тебе желтую. В таких ситуациях просто не понимаешь, что происходит.

Даже не хочется комментировать эту тему. Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).