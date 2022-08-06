Михаил Игнатов: «Хорошо, что много создали моментов, но жалко, что не реализовали»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

— Сегодня вы получили игровое время, забили гол. Что чувствуете?

— Здорово. Пока не играл, я готовился, чтобы получить шанс и им воспользоваться.

Как тренер объяснил обратную замену? Я немного устал. Не хватает физики? Я долгое время не выходил, тяжеловато сразу вернуться. Сейчас я получил шанс и постарался им воспользоваться.

Успехи «Спартака» в первых турах? Надеюсь, так и будет продолжаться. Мы хорошо работаем на тренировках.

В чем секрет Абаскаля? Не знаю, спросите у него. Все что мы тренируем, показываем на поле. Почему так не получалось с другими тренерами? Не знаю.

«Спартак» создал много моментов? Хорошо, что много создали, но жалко, что не реализовали. Будем над этим работать.