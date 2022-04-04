Защитник «Сочи» Прохин надеется на будущий вызов в сборную России

Защитник «Сочи» и молодежной сборной России Данила Прохин надеется, что будет вызван в основную национальную команду в следующий раз.

«Каждый хочет попасть в первую команду, все старались, хорошо провели сбор. Да, пообщались с главным тренером сборной России Валерием Георгиевичем Карпиным, ничего особенного не было. Не было такого, чтобы он говорил, что в следующий раз вызовет в основную команду. Пока не знаю, посмотрим, надеюсь, что так будет», — сказал защитник ТАСС.

Прохин был вызван на сбор молодежной сборной России в марте. Команда завершила сборы товарищеским матчем с основной сборной России, который завершился поражением молодежной команды со счетом 0:1.