Даку поделился мнением о переходе в «Спартак»: «Принять решение было легко»

Нападающий Мирлинд Даку поделился мнением о переходе из «Рубина» в «Спартак».

«Спасибо за теплый прием от каждого в клубе. Для меня это большой шаг в карьере. Начался мой четвертый сезон в России. И я хорошо знаю, что такое «Спартак». Это большой шаг. Принять решение было легко. В самом первом матче против «Спартака» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление то, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании Даку 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.