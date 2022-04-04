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«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на «Самара Арене» из-за «Студвесны»

Иван Шитик
Корреспондент
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В 30-м туре Тинькофф РПЛ 21 мая «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива», по всей видимости, на стадионе «Металлург», который являлся для команды основным до введения в эксплуатацию к чемпионату мира 2018 года «Самара Арены», сообщает Metaratings.ru.

Перенос матча связан с проведением XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. 18 мая Церемония открытия «Студвесны» пройдет на «Солидарность Самара Арене».

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждем, когда сойдет снег — будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьезного там нет, на данный момент все идет по плану, проведение матча 21 мая планируется на «Металлурге», — сказал директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко.

До матча с «Локомотивом» «Крылья» проведут еще две игры на «Самара Арене»: 17 апреля против «Краснодара», 6 мая — против «Динамо», билеты на эти две встречи находятся в продаже.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-ne-smogut-prinyat-lokomotiv-na-solidarnost-samara-arene-iz-za-studvesny-1237384/
ФК Крылья Советов (Самара)
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