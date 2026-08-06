Угальде — о «Спартаке»: «Я всегда готов помогать команде. Будь что будет»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

— Как ты переживал голевую засуху, особенно когда на позицию форварда выходил полузащитник Кристофер Мартинс? Что с твоим будущим?

— Я хорошо себя чувствую. Самое важное — помогать команде. Всегда играет тот, кого поставит тренер. Я всегда готов помогать команде. Будь что будет.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. За это время нападающий провел 93 матча и забил 29 голов.