Президент «Рубина» Сафиуллин обратился к Даку: «Помни, что Татарстан всегда будет для тебя домом»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин поблагодарил нападающего Мирлинда Даку после его перехода в «Спартак».

Клубы объявили о трансфере 28-летнего албанца 6 августа. Даку подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

«От имени футбольного клуба «Рубин», наших болельщиков и от себя лично хочу поблагодарить тебя за три года, проведенные в Казани! За это время ты стал одним из лидеров не только нашей команды, но и Российской Премьер-лиги, настоящим украшением чемпионата и уже вписал свое имя в историю клуба.

Мы благодарны тебе за волевой характер и спортивный дух, которые ты демонстрировал на поле, а также за атмосферу дружбы и единства, которую создавал в раздевалке. Впереди у тебя новый этап карьеры. От всей души желаю крепкого здоровья, ярких побед, красивых голов и новых достижений.

Помни, что Татарстан всегда будет для тебя домом, а двери футбольного клуба «Рубин» всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении Сафиуллина, которое опубликовала пресс-служба казанского клуба.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.