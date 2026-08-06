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6 августа, 13:13

Президент «Рубина» Сафиуллин обратился к Даку: «Помни, что Татарстан всегда будет для тебя домом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин поблагодарил нападающего Мирлинда Даку после его перехода в «Спартак».

Клубы объявили о трансфере 28-летнего албанца 6 августа. Даку подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

«От имени футбольного клуба «Рубин», наших болельщиков и от себя лично хочу поблагодарить тебя за три года, проведенные в Казани! За это время ты стал одним из лидеров не только нашей команды, но и Российской Премьер-лиги, настоящим украшением чемпионата и уже вписал свое имя в историю клуба.

Мы благодарны тебе за волевой характер и спортивный дух, которые ты демонстрировал на поле, а также за атмосферу дружбы и единства, которую создавал в раздевалке. Впереди у тебя новый этап карьеры. От всей души желаю крепкого здоровья, ярких побед, красивых голов и новых достижений.

Помни, что Татарстан всегда будет для тебя домом, а двери футбольного клуба «Рубин» всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении Сафиуллина, которое опубликовала пресс-служба казанского клуба.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

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Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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