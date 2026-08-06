Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо выбыл из-за травмы на шесть месяцев
Защитник «Динамо» Ян Джапо получил серьезную травму в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).
23-летний футболист неудачно приземлился на ногу и упал на газон, держась за колено в начале встречи. Он был заменен на 8-й минуте матча.
«У словенского легионера «Динамо» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам медиков, займет от шести месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.
Джапо присоединился к «Динамо» в июле 2024 года. На его счету 23 матча и один гол за махачкалинскую команду. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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|- : -
|8.08
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|20:30
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|- : -
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|- : -
|9.08
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|9.08
|20:00
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Натан Гассама
Балтика
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Ростов
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Педро
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|Ж
|
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Илья Рожков
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|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
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