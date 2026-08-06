Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо выбыл из-за травмы на шесть месяцев

Защитник «Динамо» Ян Джапо получил серьезную травму в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

23-летний футболист неудачно приземлился на ногу и упал на газон, держась за колено в начале встречи. Он был заменен на 8-й минуте матча.

«У словенского легионера «Динамо» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам медиков, займет от шести месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.

Джапо присоединился к «Динамо» в июле 2024 года. На его счету 23 матча и один гол за махачкалинскую команду. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.