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6 августа, 13:23

Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо выбыл из-за травмы на шесть месяцев

Сергей Филин

Защитник «Динамо» Ян Джапо получил серьезную травму в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

23-летний футболист неудачно приземлился на ногу и упал на газон, держась за колено в начале встречи. Он был заменен на 8-й минуте матча.

«У словенского легионера «Динамо» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам медиков, займет от шести месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.

Джапо присоединился к «Динамо» в июле 2024 года. На его счету 23 матча и один гол за махачкалинскую команду. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
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 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Рубин

 2
П
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Натан Гассама

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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

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Максим Савельев
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Оренбург

 1 0 0
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