Лосев — о «Динамо»: «Матч с «Динамо» Махачкала приобретает для них очень большое значение»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

— Мало кто ожидал, что после двух туров у динамовцев будет всего одно набранное очко, так что этот матч приобретает для них очень большое значение. Курбан Расулов впервые сыграет против команды из родного города, Тимофей Маринкин должен вернуться в старт и добавить креатива в центре поля, а Косте Тюкавину уже пора начать забивать.

Но с Махачкалой легко в этом сезоне никому не будет, это уже понятно. Евсеев построил крепкий коллектив, который теперь, помимо традиционно неуступчивой защиты, ещё и может играть в созидательный футбол. Воскресный матч будет хорошей проверкой для обоих команд и их притязаний в этом сезоне. Будет очень интересно — это точно, — сказал Лосев «СЭ».

9 августа московская команда примет махачкалинское «Динамо» в 3-м туре РПЛ.