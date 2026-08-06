Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года и выбрал 19-й номер

Албанский нападающий Мирлинд Даку стал игроком «Спартака».

Красно-белые объявили о переходе 28-летнего форварда 6 августа. Он подписал трехлетний контракт со «Спартаком» и будет выступать под 19-м номером.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

После двух туров «Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. 5 августа красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1) в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России.