«Рубин» опубликовал прощальное видео с Даку после его перехода в «Спартак»: «Спасибо за все, Мирлинд!»

«Рубин» попрощался с нападающим Мирлиндом Даку после его трансфера в «Спартак».

Казанский клуб опубликовал в соцсетях видео, посвященное 28-летнему форварду.

«Эти три года были яркими и насыщенными, с обилием голов и эмоциональных моментов. Он дарил радость болельщикам, был душой команды и грозой соперников — именно таким мы запомним Даку в «Рубине», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» объявил о подписании Даку 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

На молодежном уровне Даку выступал за сборную Косова. В 2023 году он принял приглашение сборной Албании и провел за нее 17 матчей, в том числе участвовал в финальной части чемпионата Европы.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.