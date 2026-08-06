Нападающий «Рубина» Даку перешел в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку стал игроком «Спартака», сообщила пресс-служба красно-белых.

Форвард подписал контракт с московским клубом на 3 года. Он будет выступать за «Спартак» под 19-м номером.

Ранее сообщалось, что 28-летний албанец прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.