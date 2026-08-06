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Сегодня, 11:44

Павлюченко о переходе Даку в «Спартак»: «Команде нужен такой игрок. Мирлинд справится с давлением»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в клуб из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

«Я лично не знаком с Даку. Но «Спартаку» нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в «Рубине». Пусть он не такой яркий, не тот футболист, способный обыграть полкоманды и забить. Но может оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть от Даку. Сложно прийти и сразу же показывать результат. В «Спартаке» другое давление, болельщики, внимание прессы. Но думаю, что Мирлинд справится с давлением. Такой футболист нужен «Спартаку», именно наконечник», — сказал Павлюченко «СЭ».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

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Мирлинд Даку
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
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Нападающий «Рубина» Даку перешел в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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