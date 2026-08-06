Павлюченко о переходе Даку в «Спартак»: «Команде нужен такой игрок. Мирлинд справится с давлением»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в клуб из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

«Я лично не знаком с Даку. Но «Спартаку» нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в «Рубине». Пусть он не такой яркий, не тот футболист, способный обыграть полкоманды и забить. Но может оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть от Даку. Сложно прийти и сразу же показывать результат. В «Спартаке» другое давление, болельщики, внимание прессы. Но думаю, что Мирлинд справится с давлением. Такой футболист нужен «Спартаку», именно наконечник», — сказал Павлюченко «СЭ».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.