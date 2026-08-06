Первые слова Даку в «Спартаке»: «Я люблю забивать голы»

Новичок «Спартака» Мирлинд Даку обратился к болельщикам «Спартака».

6 августа «Спартак» объявил о переходе 28-летнего албанца из «Рубина». Он подписал с красно-белыми контракт на три сезона.

«В общем, я люблю забивать голы. Теперь я буду делать это за «Спартак», — сказал Даку в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

После двух туров «Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. 5 августа красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1) в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России.