Защитник «Сочи»: «Для нас важно занять второе место, несмотря ни на что»

Защитник «Сочи» Ридригау подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«У меня небольшое повреждение. Но все в порядке.

Бан УЕФА? Для нас важно занять второе место, несмотря ни на что. Мы выходим на поле и боремся за победу.

У меня еще есть контракт на год. Пока не знаю, что будет летом, посмотрим. Все легионеры в «Сочи» общаются между собой, но каждый будет определять свое будущее индивидуально», — заявил защитник.

«Сочи» одержал третью победу подряд и с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 47 очками занимает четвертую строчку.