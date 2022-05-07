Джанаев ответил на вопрос о своем будущем в «Сочи»

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что пока не уверен, что останется в сочинском клубе в следующем сезоне.

«Остаюсь ли я в «Сочи» на следующий год? Пока не знаю, сезон закончится — будем разговаривать», — заявил Джанаев.

Сослан Джанаев выступает в клубе с дебютного для «Сочи» в РПЛ сезона-2019/2020. За это время голкипер провел 59 матчей за «барсов», в которых пропустил 64 мяча при 20 играх «на ноль».

Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.