Джанаев ответил на вопрос о своем будущем в «Сочи»
Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что пока не уверен, что останется в сочинском клубе в следующем сезоне.
«Остаюсь ли я в «Сочи» на следующий год? Пока не знаю, сезон закончится — будем разговаривать», — заявил Джанаев.
Сослан Джанаев выступает в клубе с дебютного для «Сочи» в РПЛ сезона-2019/2020. За это время голкипер провел 59 матчей за «барсов», в которых пропустил 64 мяча при 20 играх «на ноль».
Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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