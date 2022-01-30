«Крылья Советов» объявили о переходе защитника «Шерифа» Костанзы

Защитник «Шерифа» Фернандо Костанза перешел в «Крылья Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.

Контракт 23-летнего бразильца с «Крыльями Советов» рассчитан на 3,5 года. В самарском клубе защитник будет играть под номером 22.

На счету Костанзы один гол и девять результативных передач в 42 матчах за «Шериф».