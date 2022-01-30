«Крылья Советов» объявили о переходе защитника «Шерифа» Костанзы
Защитник «Шерифа» Костанза перешел в «Крылья Советов»
Защитник «Шерифа» Фернандо Костанза перешел в «Крылья Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.
Контракт 23-летнего бразильца с «Крыльями Советов» рассчитан на 3,5 года. В самарском клубе защитник будет играть под номером 22.
На счету Костанзы один гол и девять результативных передач в 42 матчах за «Шериф».
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|4
|6
|8
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|18
|
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|7
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Н. Новгород – Урал
|- : -
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|14:00
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Химки – Динамо
|- : -
|26.02
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|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
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|28.02
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|
Зенит – Рубин
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