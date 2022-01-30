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30 января, 15:20

«Хорошие футболисты сюда не едут. Никак не проявил себя, а его уже везут». Гаврилов — о приобретении Перейры

Юрий Гаврилов отреагировал на переход полузащитника Мартинша Перейры в «Спартак»
Микеле Антонов
Кристофер Мартинш Перейра.
Фото Instagram

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Мартинша Перейры в стан красно-белых.

«Не знаю вообще ничего об этом игроке из Люксембурга. Ротация идет очень большая каждый год. Однако КПД от этого я не вижу. Такое впечатление, что в «Спартак» везут тех, кто не нужен в Европе. Хорошие футболисты практически сюда не едут. Не хватит пальцев, чтобы пересчитать иностранцев, которые приезжали в Россию и не приживались. Так и здесь взяли кота в мешке. Футболист ничем себя не проявил, но его уже везут сюда. Этому есть много объяснений. Во-первых, российская команда. Во-вторых, все наши ведущие клубы почти не проходят во второй тур в еврокубках», — сказал Гаврилов «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.

ФК Спартак (Москва)
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