Экс-полузащитник красно-белых Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Мартинша Перейры в «Спартак».

«Если «Спартак» приобретает его, значит, нуждается в усилении опорной зоны. Не знаю, кого он может сместить в составе. В этой зоне есть ряд российских футболистов, но пока говорить рано. Думаю, это приобретение будет оправданным. «Спартак» нуждался в усилении, почему нет», — сказал Самедов «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.