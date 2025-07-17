Защитник «Ростова» Сако и хавбек «Ахмата» Касинтура пропустят 1-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Защитник «Ростова» Умар Сако и полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура пропустят матчи 1-го тура РПЛ. Футболисты не сыграют из-за дисквалификаций.

Сако и Касинтура были удалены в последних матчах сезона-2024/25 РПЛ.

«Ростов» 20 июля сыграет на выезде с «Зенитом», «Ахмат» 20 июля примет «Рубин».