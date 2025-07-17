Федорищев встретился с игроками и тренерами «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с игроками и тренерским штабом «Крыльев Советов».

«Пожелал команде успехов в новом сезоне. Заверил, что мы поддерживаем и всегда будем поддерживать клуб, создавать все необходимые условия. У «Крыльев» есть сильные футболисты, амбициозный тренер, стабильное финансирование и бюджет, позволяющий решать поставленные задачи», — написал чиновник в Telegram-канале.

В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Акроном». Матч состоится 19 июля, начало — в 15.30 мск.