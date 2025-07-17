Полузащитник «Зенита» Ерохин рискует пропустить матч РПЛ с «Ростовом» из-за микротравмы

Как стало известно «СЭ», участие хавбека «Зенита» Александра Ерохина в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» находится под вопросом.

Игра состоится в воскресенье, 20 июля, на «Газпром Арене» и начнется в 18.00 (мск).

В понедельник, 14 июля, 35-летний ветеран планово провел второй тайм в спарринге с «Войводиной» (2:0) — вышел на поле с капитанской повязкой, был активен, но получил небольшое повреждение.