«Ростов» объявил о переходе Мухина

«Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Мухиным.

Сроки соглашения с 24-летним россиянином не разглашаются.

22 июня ЦСКА объявил о расторжении договора с Мухиным. Хавбек играл за армейцев с 2021 года. В сезоне-2025/26 он выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 24 матча и 1 гол.

Профессиональную карьеру Мухин начинал в «Локомотиве», за который выступал с 2019 по 2021 год.