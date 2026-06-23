«Зенит» сыграет с «Ленинградцем» на летних сборах

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Ленинградца» во время летних учебно-тренировочных сборов, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 27 июня. Начало — в 17.00 по московскому времени.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России. Питерцы на 2 балла опередили занявший второе место «Краснодар». 21 июня сине-бело-голубые провели первую тренировку после отпуска.

«Ленинградец» по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.