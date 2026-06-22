Источник: «Хапоэль» из Беэр-Шевы отклонил предложение «Акрона» о переходе форварда Абу Руми

«Акрон» получил отказ на предложение о переходе нападающего «Хапоэля» из Беэр-Шевы Мухаммада Абу Руми, сообщает Sport5.co.il.

О сумме за 22-летнего израильтянина не сообщается. Отмечается, что «Акрон» предложил игроку зарплату 400 тысяч евро в сезон, что вдвое больше его нынешнего оклада.

В сезоне-2025/26 на счету Абу Руми 35 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.