Источник: «Спартак» предложил «Крыльям» арендовать Самошникова, самарцы хотят вернуть из «Зенита» Горшкова

Защитник «Спартака» Илья Самошников на правах аренды может перейти в «Крылья Советов», сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые предложили нескольким клубам РПЛ арендовать 28-летнего футболиста. Одним из этих клубов являются «Крылья». При этом сами самарцы рассчитывают вернуть из «Зенита» защитника Юрия Горшкова.

Самошников летом 2025 года перешел в «Спартак» из «Локомотива». В прошедшем сезоне он провел за красно-белых пять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Защитник не выходил на поле с октября.

27-летний Горшков в сезоне-2025/26 забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 16 играх. Летом 2024 года защитник перешел в «Зенит» из «Крыльев».