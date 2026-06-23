Представитель Захаряна опроверг возможный уход футболиста в аренду в «Краснодар»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин ответил на вопрос «СЭ» о возможной аренде футболиста в «Краснодар».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что «Краснодар» планирует арендовать Захаряна в случае ухода Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» или в Европу. Футболиста хотят взять в аренду с правом выкупа.

«С нами никто не вступал в переговоры. Никакой информации подобного рода у нас нет», — сказал Голубин «СЭ».

23-летний россиянин выступает за испанский клуб с лета 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Давид Петросян