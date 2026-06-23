Махачкалинское «Динамо» объявило состав на предсезонные сборы

Махачкалинское «Динамо» задействует на сборах 26 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.

Вратари: Давид Волк, Зайнудин Зайнудинов, Никита Карабашев, Тимур Магомедов.

Защитники: Мохамед Аззи, Муталип Алибеков, Ильяс Ахмедов, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Арсен Шихалиев.

Полузащитники: Абдулла Ашуров, Никита Глушков, Абдулпаша Джабраилов, Джавад, Кирилл Зинович, Ражаб Магомедов, Дайя Мешид, Хуссем Мрезиг.

Нападающие: Гамид Агаларов, Миро, Сердер Сердеров, Кирилл Помешкин.

«Динамо» приступило к предсезонной подготовке 22 июня. Команда проведет два сбора в Санкт-Петербурге. Первый продлится до 4 июля, а второй — с 7 по 17 июля.

Защитник Идар Шумахов и полузащитник Никита Воронин, которые восстанавливаются после операций из-за разрыва крестообразных связок, а также получивший травму колена латераль Ян Джапо будут работать на сборе по индивидуальной программе.

Форвард Хазем Мастури, который вместе со сборной Туниса участвует в чемпионате мира-2026, прибудет в расположение команды позже.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).