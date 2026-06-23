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Махачкалинское «Динамо» объявило состав на предсезонные сборы

Сергей Филин

Махачкалинское «Динамо» задействует на сборах 26 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.

Вратари: Давид Волк, Зайнудин Зайнудинов, Никита Карабашев, Тимур Магомедов.

Защитники: Мохамед Аззи, Муталип Алибеков, Ильяс Ахмедов, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Арсен Шихалиев.

Полузащитники: Абдулла Ашуров, Никита Глушков, Абдулпаша Джабраилов, Джавад, Кирилл Зинович, Ражаб Магомедов, Дайя Мешид, Хуссем Мрезиг.

Нападающие: Гамид Агаларов, Миро, Сердер Сердеров, Кирилл Помешкин.

«Динамо» приступило к предсезонной подготовке 22 июня. Команда проведет два сбора в Санкт-Петербурге. Первый продлится до 4 июля, а второй — с 7 по 17 июля.

Защитник Идар Шумахов и полузащитник Никита Воронин, которые восстанавливаются после операций из-за разрыва крестообразных связок, а также получивший травму колена латераль Ян Джапо будут работать на сборе по индивидуальной программе.

Форвард Хазем Мастури, который вместе со сборной Туниса участвует в чемпионате мира-2026, прибудет в расположение команды позже.

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В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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