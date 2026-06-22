Полузащитник Мухин поделился впечатлениями от перехода в «Ростов»

Полузащитник Максим Мухин поделился эмоциями от перехода в «Ростов» и рассказал, как прошло знакомство с игроками новой команды.

22 июня «Ростов» объявил о подписании 24-летнего футболиста. Ранее в понедельник игрок покинул ЦСКА по соглашению сторон. Мухин уже провел первую тренировку с новой командой.

«Знакомство прошло отлично. Здесь очень много моих знакомых. И как будто уже есть сыгранность. Легче сразу влиться в коллектив. Мои физические кондиции удовлетворительные. Но нужно еще на сборах доработать до конца», — приводит слова Мухина пресс-служба «Ростова»

В сезоне-2025/26 полузащитник выступал за «Сочи» на правах аренды. Он забил один гол в 24 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.