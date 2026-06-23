Аршавин — о судействе на ЧМ: «Работа арбитров чуть ли не эталонная. Нашим стоит брать пример»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил уровень судейства на чемпионате мира-2026.

— Было много разговоров об арбитрах, обсуждали эпизоды с фолом Месси, с отсутствием пенальти после падения Мбаппе. Как вам судейство?

— Все говорят, что Месси нужно было показывать красную карточку, но во время игры я вообще этого не заметил. Момент с Мбаппе не видел. Но впечатления от судейства у меня хорошие. В одном из матчей сборной Парагвая арбитр махал руками всю игру, как дирижер. Казалось, судит немного по-колхозному. Он дал красную карточку Альмирону за эпизод, по которому еще никого прежде не удаляли (Мигель Альмирон в ходе потасовки со сборной Турции высказался в адрес Мерта Мюльдюра с прикрытым рукой ртом. — Прим. «СЭ»). Но все по правилам.

Судейство отличное. Не свистят мини-толчки, удары, особенно в штрафной. Уверен, если бы такое было в чемпионате России — посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти, а после говорили бы, что все правильно. Такого на чемпионате мира нет. Удивляет, что практически нет попаданий мяча в руки, не возникает спорных эпизодов. Может, футболисты технически правильно выступают. Но сам факт — таких моментов нет.

Работа арбитров на чемпионате мира чуть ли не эталонная. Нашим судьям, посмотрев матчи турнира, стоит взять это в качестве примера и действовать в том же духе.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.