В академии «Локомотива» прошел шахматный турнир «Станция Гроссмейстер»

В академии «Локомотива» состоялся уже пятый шахматный турнир «Станция Гроссмейстер». При этом впервые команды были названы в честь легенд и игроков красно-зеленых — Александра Бородюка, Сергея Овчинникова, Гильерме, Дмитрия Хохлова, Динияра Билялетдинова, Дмитрия Воробьева, Даниила Веселова и Максима Беляева. Составы же определялись жеребьевкой.

Из своих групп в полуфиналы вышли команды Хохлова и Беляева, а также Билялетдинова и Гильерме. В матче за 3-е место победила команда Хохлова. В финале встретились коллективы Беляева и Билялетдинова — последний одержал победу со счетом 3:1. В составе команды выступали Лиза Гусарова, Арон Ротенберг, Богдан Абдуллаев и Влад Кузьмин, сообщает пресс-служба «Локомотива».