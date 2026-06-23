«Локомотив» арендовал полузащитника «Сочи» Коваленко

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба сочинцев.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. У «Локомотива» будет приоритетное право выкупа футболиста по истечении срока аренды.

Коваленко летом 2025 года перешел в «Сочи» из «Оренбурга». В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

До этого полузащитник также играл за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново». В 2022 году Коваленко дебютировал за сборную России.