«Ростов» поздравил Дмитрия Чистякова с рождением сына

«Ростов» поздравил 32-летнего защитника Дмитрия Чистякова с рождением ребенка.

«Несколько дней назад у Димы и его супруги Марики родился сыночек Даниил. От всей души поздравляем семью Чистяковых с пополнением, желаем крепкого здоровья малышу и маме. Пусть растет самым счастливым», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в соцсетях.

В сезоне-2025/26 Чистяков принял участие в 28 матчах и забил 1 гол. «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.