ЦСКА объявил состав на летние сборы

ЦСКА объявил состав на летние сборы, которые пройдут в Новогорске.

Вратари: Акинфеев, Тороп, Бесаев, Баровский, Платонов.

Защитники: Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гайич, Данилов, Рейс, Ди Лусиано, Бадмаев, Абдулкадыров, Филюшин.

Полузащитники: Кисляк, Круговой, Обляков, Баринов, Глебов, Попович, Бандикян, Кармо, Алвес, Козлов, Фиров, Пономарчук, Пасичник.

Нападающие: Лусиано, Мусаев, Воронов, Шуманский.

Армейцы вышли из отпуска 22 июня. Футболисты прошли медицинское обследование и провели первую тренировку.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.